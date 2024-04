G7: oltre 1000 manifestano, 'un'altra strada è possibile'

Oltre 1.000 persone oggi, in porta Venezia, davanti al Planetario di Milano, hanno partecipato alla manifestazione 'C'è un'altra strada - stop al codice della strage' organizzata in concomitanza con il G7 dei Trasporti.

Lo spazio della manifestazione è stato diviso in due parti: il 'Luogo triste', un'installazione composta da 3.153 piccole croci, che rappresentano le 3.153 persone che nel 2023 sono morte sulle strade italiane. Nell'altra metà dello spazio, il 'Luogo della gioia' le persone sono state invece libere di muoversi in bici o a piedi, giocare e svolgere qualsiasi attività per dimostrare che un'altra strada è possibile.

"La strada è uno spazio pubblico che deve essere pensato a misura delle persone, uno spazio dove tutte e tutti abbiano il diritto di muoversi in sicurezza, a piedi o con qualsiasi mezzo scelgano. Deve essere uno spazio per la vita, non dove avere paura di morire. La strada è uno spazio da condividere con regole chiare e giuste" spiegano Massimo Lafronza, Ilaria Lenzi e Stefania Leone, attiviste di Città delle persone, che hanno organizzato la manifestazione.



