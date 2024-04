'Con Giorgia', lo slogan sui manifesti di FdI per le Europee

"Con Giorgia" scritto in grassetto, e sotto "l'Italia cambia l'Europa", tutto in stampatello: è lo slogan sui primi manifesti elettorali di FdI in vista delle Europee, comparsi a Milano. Si tratta di banner verticali appesi ai pali dei lampioni, con in primo piano il volto della leader e presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con alle spalle una bandiera tricolore. La premier non ha ancora ufficialmente sciolto il nodo della sua candidatura alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno.



