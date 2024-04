Violenza sessuale, chiesti 3 anni e 6 mesi per Lucarelli jr (2)

Lo stato di "alterazione" della 22enne quella notte, di cui i cinque avrebbero approfittato, era tale da renderla "incosciente", stando a quanto emerso dalla relazione tossicologica e psicologica depositata dal pool dei consulenti nominati dalla Procura (Cattaneo-Candia-Brambilla-Rossetti).

Secondo i consulenti, tra cui un tossicologo e uno psicologo, nominati dagli avvocati Leonardo Cammarata e Francesca Nobili, la ragazza, invece, non era in uno stato di alterazione tale da essere incosciente ed incapace di esprimere il consenso e anzi, sostiene la difesa coi suoi esperti, il suo tasso alcolemico era sotto lo 0.5, quello che consente di guidare. Oggi hanno parlato anche le prime difese per chiedere le assoluzioni.

Entrambe le consulenze sono state acquisite, dopo una prima istanza della difesa, nel processo abbreviato davanti al gup di Milano Roberto Crepaldi. Il presunto stupro di gruppo, secondo l'inchiesta, risale alla notte tra il 26 e il 27 marzo del 2022, quando la studentessa americana sarebbe stata avvicinata dai due compagni di squadra del Livorno e da altri tre amici fuori dalla discoteca 'Il Gattopardo' di Milano.

Da quel momento, in base alla ricostruzione, sarebbe stata portata nell'appartamento di lusso di Mattia Lucarelli dove sarebbe avvenuta la violenza. Agli atti del fascicolo, anche le immagini dei video dei presunti abusi, trovati nei telefoni dei ragazzi. Le difese di Lucarelli e Apolloni parleranno in aula il 12 giugno.



