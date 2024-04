Tifoso romanista arrestato per droga al Meazza

Durante il filtraggio degli oltre 4mila tifosi romanisti giunti nel parcheggio ospiti dello stadio Meazza di Milano, ieri sera gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un tifoso giallorosso per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: il 31enne, incensurato, è stato trovato con undici dosi di cocaina.

Il questore Petronzi ha emesso un Daspo della durata di due anni nei suoi confronti mentre è stato notificato un avviso di avvio del procedimento amministrativo per un tifoso milanista di 34 anni che ha aggredito uno stewart in fase di accesso allo stadio.

La gestione della tifoseria per Milan-Roma si è aggiunta al piano di vigilanza, ordine e sicurezza pubblica predisposto dal questore di Milano Giuseppe Petronzi in occasione della prima giornata del G7 dei trasporti per la vigilanza dei luoghi che ospitano riunioni ed incontri connessi al meeting ministeriale e degli obiettivi sensibili cittadini intorno nelle aree interessate dal G7.



