Tajani, non chiedo passi indietro a Santanchè

"Sono stato garantista con tutti coloro che sono stati coinvolti nelle inchieste a Bari, non ho chiesto un passo indietro per nessuno in altre parti d'Italia e non chiedo passi indietro neanche alla Santanchè". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine di un evento di Forza Italia a Milano.

"Io sono garantista, finché uno non è condannato in terzo grado per me è innocente" ha aggiunto. A chi chiedeva se con un rinvio a giudizio la ministra dovrebbe dimettersi, Tajani ha replicato: "Questa è una decisione che deve prendere il ministro, una decisione personale, ma certamente non siamo noi a richiedere un passo indietro".



