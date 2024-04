Nel garage abbandonato spazio alle 'Design variations'

Un garage abbandonato in viale Gorizia, in zona Darsena, dal 15 al 21 aprile ospiterà la quarta edizione di Design Variations in occasione della Milano Design Week. Alla mostra, organizzata da MoscaPartners, partecipano oltre 90 designer rappresentati da 26 aziende internazionali.

Varcato il cancello di accesso dello storico edificio costruito nel 1938 e completato nel 1948 sotto la supervisione dell'architetto Marco Zanuso, si viene accolti dall'opera site-specific Corridoio di Nathalie Du Pasquier, composta da dodici pannelli decorativi, che trasforma l'ingresso in un tunnel di colori e forme. Il progetto allestitivo degli spazi è stato invece affidato allo studio di architettura Park Associati che ha lavorato sui volumi interni attraverso l'uso di mattoni termici in canapa e calce di Biomat, che permettono di creare elementi architettonici fluidi e flessibili. I blocchi sovrapposti a secco creano delle cortine curve o lineari, disegnando l'ambiente in un continuo dialogo con lo spazio di archeologia industriale. Entrambe le opere site-specific troveranno una nuova collocazione dopo la Milano Design Week, in un'ottica di economia circolare. Sempre pensando a come rendere la manifestazione più sostenibile e capace di abbattere sprechi e costi superflui, il 17 aprile MoscaPartners ha organizzato il Garage Sale, dove i designer e i brand presenti potranno mettere in vendita, a un prezzo speciale, tutta o parte della collezione in mostra.



