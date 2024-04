Milano ricorda Gillo Dorfles e Guido Lopez con una targa

Milano ricorda Gillo Dorfles e Guido Lopez, due grandi protagonisti della cultura milanese, amici di una vita, con una targa posta in piazzale Lavater, a pochi passi da dove entrambi hanno vissuto e che è stata recentemente riqualificata.

La cerimonia di scoprimento del cippo con targa che celebra i due intellettuali si è tenuta alla presenza dei familiari, degli amici e di tante persone che proprio in quel luogo con Dorfles, docente di Estetica e critico d'arte e Lopez, giornalista e scrittore, entrambi di origini ebraiche, hanno passeggiato e chiacchierato. La posa, richiesta anche dai residenti del quartiere sostenuti dal Municipio 3, per onorarli, è stata approvata dalla giunta nell'ambito del progetto "Milano è Memoria". Gillo Dorfles era nato proprio il 12 aprile 1910 a Trieste, mentre a Milano è morto il 2 marzo del 2018, un mese prima di compiere 108 anni. Il ricordo di Gillo Dorfles e Guido Lopez proseguirà il 15 aprile al Memoriale della Shoah con la presentazione di "Fàlfal.

Essere ebrei è difficile, pericoloso, ma stimolante", volumetto prodotto da Ugo Mursia Editore.



