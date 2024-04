La ricerca, i millenial protagonisti nel mercato dell'arte

Il mercato dell'arte è sempre più protagonista tra i millennial e la generazione Z. Crescono infatti gli acquirenti soprattutto under 40, che prediligono artisti millennial ultra-contemporanei, nonché i beni della categoria del lusso, tra cui design, borse e gioielli.

Christie's ha registrato un +35% di nuovi clienti, di cui oltre un terzo è costituito da millennial. Anche Sotheby's e Phillips dichiarano che del 40% di nuovi offerenti un terzo è costituito dalla stessa generazione.

È uno dei trend che emerge dall'edizione 2024 del report 'Il mercato dell'arte e dei beni da collezione' di Deloitte Private, presentato in anteprima durante la prima giornata di MIA Photo Fair all'Allianz MiCo a Milano (fino a domenica 14 aprile).

La ricerca evidenzia, inoltre, come oggetto del desiderio di molti nuovi collezionisti vi siano i passion assets: borse, sneaker, orologi e vini. Anche il settore dei beni di lusso continua a registrare record e rappresenta una porta d'ingresso per nuovi potenziali clienti. Dominano orologi e design, come dimostrano i risultati delle major e in particolare di Phillips, che ha registrato il tutto venduto nelle aste online dedicate agli orologi e una crescita del +45% per le aste di design.

Cala invece anche nel 2023 l'interesse per NFT e crypto arte in asta. La prima giornata di MIA Photo Fair ha visto protagonista un tema particolarmente avvertito proprio dalla Generazione Z, quello della crisi climatica. Grande interesse ha suscitato il talk The Anthropocene: Humans vs Nature, dove sono intervenuti Andrea Botto, Henry Fair, Emanuela Mazzonis di Pralafera e Anne de Carbuccia, che, in particolare, ha presentato il progetto fotografico Blue thread.

La prima giornata di MIA Photo Fair si è conclusa con l'assegnazione del Premio Irinox - Save The Food, che è stato assegnato all'artista russo Alexander Yegorov, per la sua foto 'Benvenuti a ieri'.



