Ex candidato sindaco del centrodestra entra in FI

L'ex candidato sindaco del centrodestra a Milano e ora consigliere comunale, il pediatra Luca Bernardo, aderisce a Forza Italia, andando così a rinforzare la pattuglia azzurra a Palazzo Marino. Ad annunciare il suo ingresso è stato il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine di un evento sui diritti degli animali organizzato dal partito in città.

"Io ho fatto la campagna elettorale per lui da sindaco, era un candidato della società civile, indipendente - ha detto Tajani -. Dopo tanto lavoro insieme credo lui abbia compreso quanta attenzione prestiamo al mondo civico e non è un caso che tanti civici abbiano risposto positivamente al mio appello a votare il Partito Popolare alle prossime europee, quindi Forza Italia, e uno dei civici è proprio lui. È una bella notizia che si rinforzi il nostro gruppo in Consiglio Comunale a Milano".

Bernardo, dopo aver ringraziato Tajani, ha commentato: "Abbiamo fatto una campagna difficile, seppur breve. Io credo che Milano abbia bisogno di cambiare pagina, di avere una visione - ha spiegato -. La nostra maggioranza in Comune, il Partito Democratico, ha abdicato a questo ruolo. Abbiamo una bella città, la città della finanza, della digitalizzazione, del lavoro, dell'inclusione e dell'ascolto, ma ahimè dell'insicurezza e di un welfare che sta crollando, non quello sanitario lombardo, ma quello di Milano". "Tante persone - ha proseguito Bernardo - vengono da altri Paesi perché Milano è una città che corre, allora dobbiamo riaccendere i riflettori su Milano perché cominci ha riessere quella locomotiva".

Perché Milano secondo Bernardo "ha perso il primato di città più importante in Europa in tanti settori. Oggi si riparte e ho pensato a quale fosse il mio posto. Grazie per avermi accolto in Forza Italia - ha concluso rivolgendosi a Tajani - che è una grande famiglia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA