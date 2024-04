Doppio omaggio ad Alessandro Mendini in Triennale Milano

Doppio omaggio ad Alessandro Mendini, architetto, designer, artista e teorico che ha segnato le rivoluzioni del pensiero e del costume, cui Triennale Milano e Fondation Cartier pour l'art contemporain dedicano una retrospettiva e un'installazione, pensati appositamente per gli spazi del Palazzo dell'Arte per la design week.

Da domani al 13 ottobre 2024, lo spazio del Cubo ospita la retrospettiva 'Io sono un drago. La vera storia di Alessandro Mendini' realizzata in collaborazione con l'Archivio Alessandro Mendini e curata da Fulvio Irace, con progetto di allestimento firmato da Pierre Charpin, mentre nell'Impluvium, dal 16 aprile al 13 ottobre, viene presentata un'installazione ideata da Philippe Starck.

Il titolo della mostra Io sono un drago - che ospita oltre 400 lavori di formati, materiali e soggetti differenti, provenienti da numerose collezioni pubbliche e private - riprende uno dei più emblematici autoritratti di Alessandro Mendini e vuole sottolineare la complessità della sua figura all'interno della scena internazionale, restituendo la sua empatia verso gli oggetti di tutti i giorni, capace di trasformare anche ciò che è banale in una sorpresa che rivela l'incanto del quotidiano. Il percorso espositivo si articola in sei nuclei tematici: Identikit, dove viene esposta la serie degli autoritratti realizzati nel corso di una vita; La sindrome di Gulliver, una successione di oggetti fuori scala, da quelli extralarge - come la Poltrona di Proust e la Petite Cathédrale - alle riduzioni di formato di alcuni progetti realizzati per Alessi; Architetture, che presenta lavori architettonici tra cui il Groninger Museum di Hannover; Fragilismi, nucleo dedicato alla ricerca che ha portato al manifesto del "fragilismo", un elogio della fragilità in un mondo segnato dalle guerre e dalla violenza; Radical Melancholy, sezione dedicata agli anni del radical design, di cui Mendini fu uno dei principali teorici; Stanze, dove vengono presentate tre delle camere progettate da Mendini.

Per festeggiare l'apertura della mostra, Fondation Cartier pour l'art contemporain presenta "Alors? On Dance" un ciclo di serate a ingresso gratuito con DJ set, nel giardino di Triennale Milano e il concerto The Night of the Dragon, con Fred Ventura e Logic1000, il 16 aprile, come Design Week Opening night.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA