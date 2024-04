Azimut ormeggia uno yacht ai Bagni Misteriosi di Milano

Uno yacht adagiato sull'acqua nel cuore della città, ai Bagni Misteriosi, è il cuore dell'installazione "Mooring by the Moon" di Azimut Yachts per la Milano Design Week, curata da Amdl Circle e Michele De Lucchi.

Il percorso di installazioni si svolge in quattro tappe all'interno degli ambienti dei Bagni Misteriosi. Il primo - Gentle at Sea - accoglie i visitatori nel tempo sospeso della meraviglia dove il sole sorge e tramonta sull'acqua. Nella seconda tappa - The Sea Rocks - grandi sculture guidano i visitatori alla scoperta delle molteplici vite della materia: reti da pesca dismesse vengono rigenerate, ricreate e rimodellate all'infinito per diventare tessuto, 15.000 bottiglie in plastica costituiscono l'anima del Seadeck 6, il modello ormeggiato all'ombra della luna nella piscina dei Bagni Misteriosi. Il terzo atto - The Seadeck Lounge - racconta la filosofia di Matteo Thun & Antonio Rodriguez, autori degli interni della Serie, in materiali naturali o riciclati come il sughero, che prende il posto del teak nella pavimentazione esterna. L'atto finale conduce al Seadeck 6, ormeggiato nel cuore dei Bagni Misteriosi, che prevede una riduzione delle emissioni di Co2 fino al 40% in un anno di uso medio e rappresenta la prima Serie Low Emission al mondo.

"La differenza - sottolinea Giovanna Vitelli, Presidente del Gruppo Azimut|Benetti - può e deve essere fatta qui ed ora, non con le promesse lontane di un mondo che verrà o con un approccio superficiale al tema della sostenibilità ambientale. La barca nella piscina dei Bagni Misteriosi è l'emblema del nostro impegno: concreto, misurabile e sempre presente"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA