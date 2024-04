Aperta Miart, gallerie da tutto il mondo con oltre 1000 opere

E' aperta da oggi Miart 2024, la fiera internazionale d'arte moderna e contemporanea organizzata da Fiera Milano, e allestita ad Allianz Mico fino a domenica 14.

Con 178 gallerie partecipanti provenienti da 28 Paesi, oltre 1000 opere di maestri moderni e artisti contemporanei iaffermati ed emergenti, l'evento è diventato negli anni una delle più grandi esposizione di realizzazioni artistiche.

Oggi sono stati resi noti i vincitori per future commissioni, attraverso dei premi in denaro, ciascuno dei quali, ha detto il direttore artistico Nicola Ricciardi, 'sottolinea quanto, con generosa collaborazione, ognuno dei Partner, sia attivo nel sostegno all'arte e alla cultura e appoggi miart nel supportare l'impegno e la visione delle gallerie e degli artisti che partecipano''.

La seconda edizione di Fondazione Henraux Sculpture Commission che prevede la commissione di un' opera in marmo da esporre all'Art Week 2025, presso un' istituzione pubblica di Milano, è stata affidata a Anna Boghiguian (1946, Cairo). Giunto alla sua seconda edizione il Premio Orbital Cultura - Nexi Group riconoscimento dedicato alla fotografia ha selezionato Guido Guidi (1941, Cesena) a cui commissionare un lavoro di documentazione fotografica, degli esterni e degli spazi comuni del Castello Sforzesco (a cui è dedicata questa edizione del premio in collaborazione con il Comune).

In memoria del Presidente della Fonderia Artistica Battaglia, il Premio Matteo Visconti di Modrone è stato assegnato a Luca Monterastelli (1983, Forlimpopoli) che avrà la possibilità di realizzare la sua opera in Fonderia, con l'assistenza degli artigiani che vi operano. È il progetto di David Lieske presentato da Corvi-Mora (Londra) infine quello che si è aggiudicato la prima edizione di SZ Sugar. Per la prima volta infatti nella storia di Miart e della casa editrice musicale, è stata commissionata la produzione di un' opera d'arte sulla prima pagina di uno spartito. Per questa edizione è stato scelto Allez-hop, racconto mimico composto tra il 1952 e il 1959 da Luciano Berio con testi di Italo Calvino



