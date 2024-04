Alla Design Week il progetto Gen D Vol.2 di Dolce e Gabbana

Alla Design week arriva il secondo capitolo del progetto Gen. D Gen di Domenico Dolce e Stefano Gabbana, che rinnovano il loro supporto nei confronti dei giovani talenti creativi nel campo del design e dell'arredamento, che hanno dato vita a opere nate dallo scambio creativo con il dna del brand. Byungsub Kim, Ella Bulley, Hannah Lim, Jie Wu, Laurids Gallée, Daniel Valero, Mingyu Xu, Riccardo Cenedella, Thabisa Mjo e il duo creativo Touche-Touche sono i designer provenienti da tutto il mondo selezionati dalla curatrice Federica Sala. Gen D Vol.2 - viene anticipato - rappresenta un'evoluzione del primo capitolo: mantenendo l'essenza del progetto che risiede nella creazione di un ponte culturale tra i designer selezionati e l'artigianato Made in Italy, consente loro questa volta di sperimentare la commistione tra la tradizione italiana e le realtà manifatturiere dei loro paesi d'origine. Il risultato di questo incontro sarà esposto in via Broggi 19 a Milano, dal 16 al 21 aprile.



