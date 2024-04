Un locomotore in fiamme nel giorno dello sciopero dei trasporti

L'incendio di un locomotore, che si è verificato stamani, giorno dello sciopero nel settore trasporti, nel comune di Belgioioso (Pavia), ha causato sospensioni e disagi sulla linea ferroviaria Pavia-Codogno. Sono stati cancellati il treno in partenza delle 13.06 e quello da Codogno delle 14.42. Variazioni anche per altre corse.

Trenord ha istituito un servizio di bus sostitutivi. I vigili del fuoco sono intervenuti a Belgioioso per spegnere le fiamme.

Ancora da accertare le cause dell'incendio devono ancora essere accertate.



