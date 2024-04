Leclerc anche gelatiere, presenta 'Lec' insieme a Grom

Fuori programma Charles Leclerc. Il pilota monegasco della Ferrari continua a dare la caccia al mondiale di Formula 1, ma intanto si scopre gelatiere. A Milano, insieme al manager Nicolas Todt, ha presentato Lec, il gelato che porta le prime tre lettere del suo cognome nato dalla collaborazione con con Federico Grom e Guido Martinetti.

'Ho dedicato la mia vita alla Formula uno e continuerò a farlo. Ma oggi parte una nuova avventura - ha detto il pilota della rossa - Al mio primo anno in Ferrari, incontrando Federico Grom, gli ho confessato che avrei voluto aprire una gelateria a Monaco. Lui mi ha proposto un progetto che punta più in grande, magari anche a cambiare il mondo del gelato'.

Due anni dopo, ecco l'idea di Lec: un gelato con apporto calorico ridotto che sarà in sei circuiti della grande distribuzione in Italia (poi anche in Francia). 'Un progetto che nasce da una passione autentica. Ci siamo divertiti nei panel di degustazione', racconta Leclerc. 'Il mio gusto preferito? Vaniglia. Da abbinare alla Ferrari di oggi? Chocolate crunch. Il mio cibo preferito a parte il gelato? La pizza', risponde.

'Apriremo gelaterie? No, ma non si può mai sapere - dice Grom - L'essere qui a parlare ancora di gelato, fino a poco tempo fa, lo avrei ritenuto impensabile'.



