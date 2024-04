La Barbie-mania arriva alla Design Week con Kartell

La Barbie-mania scatenata dal film arriva anche alla design week: il marchio Barbie e l'azienda italiana di design Kartell, si sono uniti per lanciare la collezione 'Barbie x Kartell seating collection', che vedrà la produzione in dimensioni da bambola di cinque delle sedie più iconiche di Kartell (AI, Venice, Louis Ghost, Masters, Ero/s), tutte con un tocco d'ispirazione Barbie.

La linea rappresenta inoltre la prima collezione Barbie Signature che presenta solo mobili in dimensioni da bambola.

Kartell, inoltre, durante la Milano Design Week presenterà due riproduzioni in dimensioni di adulti dell'intera collezione, con una serie limitata delle sedie Masters e Louis Ghost del brand Barbie. La collezione Barbie x Kartell sarà in esposizione presso il pop-up di Mattel Creations presso "The Vogue Italia Closet" di Condé Nast, dal 16 aprile.



