Interni festeggia 70 anni alla design week con Cross Vision

Installazioni, mostre e micro-architetture per mettere in dialogo il design italiano con il mondo, dando spazio ai principi universali della sostenibilità e della tutela dei luoghi in cui viviamo. È l'idea alla base della mostra-evento Interni Cross Vision che celebrerà i 70 anni della rivista al FuoriSalone.

Oltre 40 le proposte creative realizzate da 44 progettisti di 12 nazionalità diverse in 6 luoghi iconici di Milano, che ospiteranno 14 giorni di appuntamenti, incontri, dibattiti. La mostra ideata dal magazine di interiors e contemporary design del Gruppo Mondadori, e curata da Gilda Bojardi, avrà luogo dal 15 al 28 aprile nei Cortili dell'Università degli Studi di Milano, all'Eni Space presso l'Orto Botanico di Brera e al Portrait Milano sede di Audi House of Progress, Eataly Milano Smeraldo, De Castillia 23 di Urban Up | Unipol e per la prima volta all'Università Cattolica.

La mostra - viene anticipato - intende dare voce al pensiero trasversale che unisce tecnologia e artigianato, arte e industria, artificio e natura, materialità e digitalizzazione, intesi come elementi complementari e imprescindibili del processo d'innovazione contemporaneo.

Per i 70 anni di Interni, AMDL CIRCLE - Michele De Lucchi insieme a Guido Scarabottolo hanno dato vita a Diorama 70, un'installazione nella hall dell'Aula Magna dell'Università degli Studi, uno scenario immaginario che si snoda attraverso sette maestose montagne, ciascuna narrante una delle sette decadi di storia di Interni, e che culmina in un vulcano in eruzione.

A dare il via ai festeggiamenti, Interni ha organizzato una cena di gala domenica 14 aprile nel Cortile '700 dell'Università. La serata, riservata a 200 ospiti tra imprenditori, architetti e designer, vedrà 7 grandi progettisti - Piero Lissoni, Patricia Urquiola, Michele De Lucchi, Ferruccio Laviani, Benedetta Tagliabue, Francesca Lanzavecchia e Elena Salmistraro - raccontare, attraverso la mise en place e i decori dei 21 tavoli allestiti, i 7 decenni del design.



