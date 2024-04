Gasperini, risultato storico, l'altra volta non è stato così

"Grazie dei complimenti, in effetti è un risultato storico, per noi, per i tifosi che sono venuti fino a qui, per la società. Giocare un quarto di finale a Liverpool era un grande traguardo, e abbiamo ottenuto questo risultato che rimarrà. , come succede quando si arriva a superare i propri obiettivi". Dai microfoni di Sky Sport, Gian Piero Gasperini analizza il trionfo della sua Atalanta ad Anfield, 'palcoscenico' del Liverpool.

"Il Liverpool non perdva da 34 partite? - dice ancora Gasperini - Un motivo della nostra felicittà è questo. Abbiamo giocato e vinto in uno stadio storico, dove avevamo vinto qualche anno fa, ma non c'era il pubblico a causa del Covid: il successo di questa sera ha tutto un altro sapore. Ed è stato bellissimo vedere quanta gioia c'era tra coloro che ci hanno seguito fino a qui". Perché ha fatto un solo cambio? "Perché non volevo cambiare niente - risponde Gasperini -, avevo paura di toccare qualcosa. Ho visto un tale entusiasmo che eravamo meno affaticati, non c'era bisogno di cambiare. Abbiamo avuto coraggio, attenzione e voglia di andare ad aggredire questa squadra nel loro campo".

Una battuta su Scamacca: "sta avendo un percorso di crescita importante per arrivare a diventare un giocatore di alto livello. Ha qualità importanti, e mezzi atletici e fisici importanti, e la partita di questa sera è un'iniezione di grandissima fiducia".



