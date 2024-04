Barilla prima al mondo per reputazione fra le aziende alimentari

Barilla è la prima azienda di food a livello mondiale per reputazione: così la classifica l'edizione 2024 del Global RepTrak, che prende in considerazione qualità di prodotti e servizi ma anche obiettivi e i valori condivisi delle società esaminate.

Per il gruppo di Parma - presente nei mercati di cento Paesi con 29 impianti produttivi di cui 14 all'estero - si tratta di un miglioramento rispetto allo scorso anno quando era seconda.

Ma il miglioramento è anche nella classifica assoluta dove Barilla sale di quattro posizioni arrivando al 29mo posto assoluto.

Dal 2010, hanno ricordato dall'azienda, Barilla ha realizzato quasi 500 riformulazioni nutrizionali, riducendo il contenuto di grassi, grassi saturi, sale e zucchero o incrementando il contenuto di fibre nei suoi alimenti e nel 2022 ha messo sul mercato 40 nuovi prodotti senza senza zuccheri aggiunti, ricchi di fibra, integrali, con legumi o frutta secca o monoporzionati.

Lo sforzo è stato anche nella sostenibilità con investimenti per migliorare prodotti e packaging riducendo l'impatto dei processi produttivi (con una riduzione delle emissioni di C02 del 32% dal 2010 e una riduzione del consumo di acqua del 24%) Lo scorso anno è stata varata la nuova policy di congedo parentale che garantisce a ciascun genitore 12 settimane di congedo retribuito al 100% per ridurre uno dei fattori principali del gender gap nel lavoro. Ed è stato presentato un piano di investimenti di un miliardo di euro, metà destinati in Italia, con un nuovo centro di ricerca a Parma. Altro elemento su cui punta è l'innovazione: con Good Food Makers, acceleratore globale per startup Ag-tech e Food-tech. A questo si aggiungono donazioni pari a 3,2 milioni di euro e oltre 3.200 tonnellate di prodotti per esprimere la concreta vicinanza alle comunità.





