A Milano manifestazione contro G7 dei trasporti e codice strada

"Uè, ma sono l'ultimo?": se lo domanda un finto Matteo Salvini scendendo dall'auto per arrivare alla riunione del G7 dei trasporti, in un video ironico che lancia la manifestazione 'C'è un'altra strada - stop al codice della strage', che si terrà sabato 13 aprile, alle ore 15, in porta Venezia, davanti al Planetario, in concomitanza con il G7 dei Trasporti, che si svolge a Milano, da oggi al 13 aprile. La manifestazione è organizzata da Città delle persone, iniziativa avviata da Cittadini per l'Aria Onlus, Sai che puoi?, Fiab Milano Ciclobby Onlus, Genitori Antismog ETS con Clean Cities Campaign.

Nel video tutti i ministri del G7 si muovono a piedi, in bici o con i mezzi pubblici, mentre il ministro Salvini, a bordo di un'auto, arriva per ultimo alla riunione.

Sabato corso Venezia sarà chiuso al traffico e - anticipano gli organizzatori - sarà diviso in due parti: "metà carreggiata sarà il luogo triste, che riflette la strada come è oggi, con il suo carico enorme di vittime di scontri stradali (oltre 3.000 all'anno), a cui si renderà memoria, l'altra metà, invece, sarà il luogo della gioia, la strada come dovrebbe essere, cioè una strada per le persone, che saranno libere di fare quello che desiderano, muoversi in bici o a piedi, giocare e svolgere qualsiasi attività per dimostrare che un'altra strada è possibile".

Per questo chi vuole partecipare alla manifestazione è invitato a portare quello che vuole: una palla, una sedia, un tappetino da yoga, uno yo-yo, un tavolo da scacchi, due racchette da tennis o qualsiasi altro oggetto desiderato per vivere la strada con gioia.



