A Milano 'L'uomo stanco' di Gaetano Pesce per il fuorisalone

Sarà visibile dal 14 aprile davanti alla Veneranda Bibilioteca Ambrosiana L'uomo stanco, monumentale installazione alta 8 metri di Gaetano Pesce che nel 2019 aveva allestito in piazza Duomo una gigantesca 'maestà sofferente'.

Per la mostra a lui dedicata 'Nice to See You' in programma alla Pinacoteca Ambrosiana bisognerà invece aspettare qualche giorno in più. In considerazione all'improvvisa scomparsa di Pesce, morto lo scorso 3 aprile a 84 anni, infatti, l'apertura al pubblico è stata posticipata al 19 aprile.



