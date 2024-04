A Mia Photo Fair viaggio fotografico tra le scale di Napoli

Come un labirinto visuale che sfida l'orientamento, forme sinuose e giochi di luce si intrecciano in un viaggio fotografico tra le scale di Napoli, protagoniste di 'Perdersi' e 'Scorciatoie', le due mostre fotografiche di Simone Florena ospitate dalla Galleria Antonia Jannone, per Mia Photo Fair di Milano, fino al 14 aprile.

Florena propone al Mia, in un duplice lavoro fotografico, le scale "decorative" dei più importanti Palazzi storici di Napoli (Palazzo Cimitile, Palazzo D'Afflitto, Palazzo Di Maio, Palazzo Palladino, Palazzo Mastelloni, Palazzo Persico e Palazzo Serra di Cassano) negli 8 scatti di 'Perdersi', e quelle "funzionali", intese come collegamento fondamentale in una città verticale come Napoli, che vengono reinterpretate nei 3 scatti in maxi-formato di 'Scorciatoie', rappresentativi di scorci insoliti e particolari delle scale panoramiche del Moiariello e della Pedementina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA