Scontro auto-tir nel Cremonese, morta una ragazza di 26 anni

Una 26enne, stando ai primi accertamenti residente a Brignano Gera d'Adda, in provincia di Bergamo, è morta questa mattina in un incidente stradale lungo la provinciale 235, al confine tra Soncino e Orzinuovi, fra le province di Cremona e di Brescia.

La vittima era alla guida di una Toyota e si è scontrata con un camion e rimorchio che trasportava una gru. Nell'impatto, violentissimo, sono rimasti coinvolti e feriti in modo non grave un 52enne e un 57enne: conducente e passeggero del mezzo pesante, sono stati entrambi ricoverati all'ospedale Maggiore di Cremona. Al momento, con i rilievi dei carabinieri ancora in corso e con la sede stradale totalmente occupata dai veicoli, la provinciale è chiusa al traffico.



