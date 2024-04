Milano saluta Italo Rota, genio versatile che mancherà

Milano ha dato l'ultimo saluto a Italo Rota architetto e designer scomparso a 70 anni. Le celebrazioni si sono svolte nella chiesa di piazza San Fedele in pieno centro, gremita di persone. In prima fila la famiglia, la moglie, la scenografa Margherita Palli, e i figli Ugo ed Emilia.

Presenti anche il sindaco Giuseppe Sala, il presidente della Triennale Stefano Boeri, Davide Rampello, Carlotta de Bevilacqua designer e imprenditrice italiana.

"Con la Triennale ha costruito forse il più forte e costante legame amoroso - ha spiegato Boeri al termine della cerimonia prendendo la parola in chiesa -. Ha iniziato giovanissimo a lavorare nel 1976. Poi ha proseguito con alcune opere indimenticabili, come l'allestimento prezioso sulla mostra dedicata alla pittura italiana di poche settimane fa. La Triennale é stata e sarà sempre casa di Italo".

Carlotta de Bevilacqua ha ricordato che "il dialogo era la sua grande capacità, dovuta alla curiosità e all'apertura nei confronti del mondo. Ma per creare un dialogo serve ascolto che lui aveva, era il primo principio verso la conoscenza".

Al termine della cerimonia in chiesa é scattato un grande applauso che ha accompagnato il feretro all'uscita, sulle note di Piccola serenata notturna di Mozart.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA