Jacopo Fo protesta davanti a sede Facebook, 'mi oscurano'

"Da 6 mesi Facebook ha reso quasi invisibile la mia pagina. Sono così passato da 23,5 milioni di contatti al mese a meno di 200mila, cioè un crollo di più del 99%. La mia colpa è aver sostenuto le idee di Papa Francesco: Hamas ha commesso un crimine uccidendo bambini israeliani, il governo israeliano a fatto lo stesso uccidendo bambini palestinesi": è quanto ha detto Jacopo Fo, motivando così la sua decisione di protestare sotto la sede di Facebook di Milano "tentando di far valere i miei diritti con un cartello in mano".

"Quando dopo il 7 ottobre ho denunciato i crimini di Hamas non è successo niente. Quando ho denunciato i crimini del governo israeliano i miei contenuti sono stati immediatamente penalizzati e resi quasi invisibili", ha spiegato il figlio del premio Nobel Dario Fo, aggiungendo che "sono migliaia i pacifisti italiani che hanno subito una punizione simile alla mia".

Per Jacopo Fo, "Facebook mette in pratica le sue condanne senza contraddittorio e senza comunicare nulla alle persone sanzionate.

Facebook pretende di gestire il social in modo totalmente arbitrario soffocando la libertà di parola. Ma Facebook è un servizio pubblico e non può fregarsene delle leggi europee che sanciscono una protezione (anche se labile) del diritto degli utenti".

"Qualcuno potrà osservare che la mia protesta individuale e solitaria di fronte alla sede italiana di Facebook porterà a poco. Forse. Ma opporsi agli abusi è un imperativo morale assoluto", ha concluso.



