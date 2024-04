Il Politecnico di Milano eccellenza mondiale tra gli atenei

Il Politecnico di Milano si conferma un'eccellenza universitaria a livello internazionale.

Lo certificano i dati del QS World University Rankings by Subject 2023 che vedono l'ateneo milanese tra le prime università nel mondo nelle sue discipline caratterizzanti: 7° posto sia in Design che in Architettura e al 23° posto in Ingegneria. Con un primato assoluto in Italia.

"Quello che emerge dall'ultima indagine QS è il valore delle 'ingegnerie' - commenta Donatella Sciuto, rettrice del Politecnico di Milano -. In questo ambito specifico, entriamo in classifica tra i primi 25 al mondo in Data Science&AI, a fronte di una competizione serrata. Non meno importante è la conferma di come l'ateneo sia un'eccellenza assoluta in Architettura e Design".

Il Politecnico ha ottenuto risultati eccellenti in varie discipline, con posizioni di rilievo in settori chiave nello sviluppo economico e scientifico come Ingegneria - Meccanica, Aeronautica e Manifatturiera, classificandosi al 9° posto a livello mondiale in discipline cruciali per lo sviluppo e l'innovazione di tecnologie che guidano il progresso industriale. Sull'Ingegneria Civile, l'ateneo si posiziona al 12° posto al mondo.

Nonostante la crescente domanda da parte del mercato del lavoro, il numero di laureati, non solo al Politecnico, in questo campo è in diminuzione. Una carenza che rappresenta una opportunità di lavoro per chi decide di intraprendere questo percorso, con tassi di occupazione per i laureati del Politecnico che raggiungono il 97% a un anno dal conseguimento del titolo di studi. Inoltre l'ateneo è al 23° posto nel settore Data Science &AI, indicatore valutato per la prima volta da Qs. Rispetto all'anno scorso poi, il Politecnico, ha registrato progressi in diverse discipline, tra cui la Fisica e l'Astronomia (+22 posizioni), l'Architettura e l'Ambiente Costruito (+3), la Matematica (+3), e l'Ingegneria Chimica (+7).

Tutti i 12 dipartimenti dell'ateneo sono nella Top50 per almeno una disciplina.



