Alla Design Week la prima capsula compostabile Nespresso

Una nuova capsula completamente biodegradabile e smaltibile a casa, che viene presentata alla Milano Design Week 2024 proprio per esaltare il design del prodotto. Dopo un percorso di ricerca e di studio di tre anni, Nespresso lancia in Italia la prima collezione di capsule compostabili realizzate con l'82% di polpa di carta attraverso un processo di formatura ad alta precisione. Al loro interno un sottile rivestimento biodegradabile che agisce da barriera protettiva contro l'ossidazione.

Un design che offre un'altra opzione sostenibile per i consumatori. I clienti potranno infatti scegliere tra le capsule in alluminio, che possono essere riconsegnate in oltre 180 punti di raccolta tra boutique Nespresso e isole ecologiche, e quelle a base di carta smaltibili invece a casa semplicemente nella raccolta organica dei rifiuti.

"Spingersi oltre i confini dell'esperienza del caffè è da sempre parte dalla missione di Nespresso. Da quando siamo diventati una B Corp e Società Benefit in Italia, siamo ancora più impegnati ad ampliare le possibilità di scelte sostenibili che offriamo" ha commentato Thomas Reuter, BEO Nespresso Italia.





