A miart Intesa Sanpaolo porta (anche) 'la forza del passato'

Intesa Sanpaolo, main partner di miart, quest'anno ha scelto di realizzare nel proprio stand, alla fiera internazionale dell'arte in programma a Milano dal 12 al 14 aprile, un dialogo fra i nuovi orientamenti dell'arte: da un lato l'attenzione al digitale e all'artificiale e dall'altro il recupero delle forme classiche.

'Io sono una forza del passato' è il titolo della mostra a cura del critico d'arte Luca Beatrice, che ha firmato il padiglione italiano alla 53ma Biennale, composta da dipinti di Chiara Baima Doma, Luca De Angelis, Ismaele Nones e Nicola Verlato.

Nell'area di Intesa Sanpaolo sono inoltre in programma tre incontri a cura di Intesa Sanpaolo Private Banking con la presentazione, il 13 aprile alle 17:30, del terzo volume "Collezionisti e valore dell'arte in Italia - 2024". Gli altri due incontri a miart riguardano il 12 'Pianificazione patrimoniale e fiscalità nel mondo dell'arte: prospettive di riforma' e il 14 'Collezionisti e pianificazione successoria'.

Si svolgerà invece alle Gallerie d'Italia in piazza Scala il 12 aprile alle 11 un appuntamento su Anselm Kiefer organizzato da Fondazione Palazzo Strozzi in occasione della mostra 'Anselm Kiefer. Angeli caduti' che si svolgerà a Firenze.

Ad intervenire Arturo Galansino della Fondazione Palazzo Strozzi, il direttore artistico di miart Nicola Ricciardi, Giovanna Amadasi di Pirelli HangarBicocca, e Lia Rumma della Galleria Lia Rumma con uno speciale contributo da remoto dell'artista.



