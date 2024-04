TEDx Legnano lancia la 'felicizia' con Alexia e Poletti

Tutti per la felicizia, ossia la felicità e l'amicizia. È il programma della sesta edizione del TEDx Legnano, che sabato 13 aprile dalle ore 14 alle 19 vedrà protagonisti al Teatro 'Talisio Tirinnanzi' del comune dell'Alto Milanese 14 speaker, tra cui la cantante Alexia del celebre brano 'Happy', l'influencer delle notizie positive di LinkedIn Filippo Poletti, il giornalista più seguito sul social media dei professionisti, e il prestigiatore Andrea Paris.

"Abbiamo tutti bisogno di felicizia, soprattutto in un periodo come quello attuale segnato dai postumi della pandemia e che vede la cronaca estera dominata dai conflitti - spiega Enrico Piacentini, organizzatore del TEDx Legnano -. Per questa ragione, a 20 anni esatti dalla nascita negli Stati Uniti del celebre format del TED, abbiamo deciso di lanciare a Legnano 14 riflessioni su come sia possibile immaginare un presente e un futuro dominato dalla felicità e dall'amicizia".

Sarà la cantautrice Alexia, vincitrice del Festival di Sanremo nel 2003, a coinvolgere il pubblico del TEDx Legnano con la sua canzone 'Happy' del 1999, già colonna sonora di note pubblicità e stacchetto di 'Striscia la notizia'.

Assieme all'artista salirà sul palco del 'Tirinnanzi' Filippo Poletti, LinkedIn Top Voice, che dal 5 maggio 2017, ogni mattina, racconta in rete una storia positiva che possa ispirare la giornata di tantissime persone: "Tutti noi siamo influencer - dice il milanese Poletti - è il mantra della nostra vita: possiamo influenzare gli altri con sentimenti positivi oppure negativi. Sta a noi scegliere cosa fare, ricordandoci tuttavia che una storia positiva al giorno toglie il cortisolo di torno, lo stress psico-fisico. Nella vita come in rete non dobbiamo chiederci come gli altri possono influenzare noi, ma come noi possiamo influenzare gli altri: per questa ragione ciascuno di noi è quotidianamente un influencer".



