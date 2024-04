Sanità: un giardino ortobotanico al San Matteo di Pavia

Un giardino ortobotanico all'ingresso del piano rialzato della Clinica pediatrica del San Matteo di Pavia; un'area verde pensata per i piccoli pazienti, i loro familiari, ma anche per il personale sanitario.

L'iniziativa, dal nome "Il filo verde di Arianna", è stata promossa dall' associazione "Per Arianna Cooke" in collaborazione con il Policlinico pavese. L'inaugurazione si è svolta oggi.

"Il filo verde di Arianna nasce dalla cura e dal rispetto verso i bambini - ha commentato Giuliana Gori, presidente di 'Per Arianna Cooke' -; ed è per questa ragione che abbiamo voluto riqualificare l'ingresso principale e la terrazza adiacente della Clinica Pediatrica del San Matteo, per migliorare l'impatto visivo del corridoio, così da renderlo più accogliente alla vista dei bambini, trasformando il terrazzo in un luogo fruibile e ricco di opportunità".

"È un'iniziativa importante di sensibilizzazione ed educazione e un'occasione di aprire un po' più di spazio verde al servizio non solo della Pediatria, ma anche dei reparti del Dea che affacciano su questo giardino - ha aggiunto il direttore generale del San Matteo, Stefano Manfredi -. Ringrazio l'associazione per l'importante contributo che ha dato al nostro ospedale".

"Il mondo di oggi è come una sorta di toroide dove si gira senza mai trovare la fine - ha commentato il direttore del dipartimento materno infantile, Marco Zecca -. Un giardino botanico è un momento per cercare di rompere questo toroide non solo per i pazienti ma anche per gli operatori sanitari, medici e infermieri, e per tutte le persone che vivono all'interno del San Matteo".



