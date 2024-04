Salone del Mobile, numero di biglietti venduti è in crescita

La prossima settimana si terrà a Milano la 62esima edizione dal Salone del Mobile. "L'attesa trova riscontro nella biglietteria con un trend estremamente positivo, anche manca ancora una settimana - ha spiegato la presidente del Salone Maria Porro nel corso di un evento con la stampa - . Non vediamo ancora la composizione dei paesi ma il trend positivo è in crescita rispetto allo scorso anno".

In fiera c'è poi "il sold out di tutti i padiglioni e sono 185 le aziende nuove che hanno deciso di partecipare al Salone per la prima volta, tutte di grande qualità".

Ci sono poi quest'anno "i 25 anni del Salone Satellite, celebrati anche con una mostra importante alla Triennale di Milano -ha concluso -. Le nuove generazioni sono per il Salone una parte fondante, tanto che abbiamo abbassato a 15 euro il biglietto di ingresso per gli studenti e sono già 4mila quelli che lo hanno acquistato e verranno a visitare la fiera dal venerdì al sabato".

Nel corso della presentazione dell'evento alla stampa è stato osservato anche un minuto di silenzio per due architetti e designer scomparsi di recente, Gaetano Pesce e Italo Rota.





