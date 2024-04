Le patatine dello spot bandite da collegio cattolico varesotto

"Sconcertati per la pubblicità offensiva e irrispettosa della nostra religione, il rettore ritiene opportuno interrompere la vendita di questi prodotti". Con questo avviso don Andrea Cattaneo bandisce i prodotti della Amica Chips dal Collegio Rotondi di Gorla Minore (Varese), scuola paritaria tra gli istituti cattolici più antichi d'Italia.

Amica Chips ha diffuso vari video pubblicitari uno di quali mostra un sacerdote offrire a un fedele la famosa patatina al posto dell'ostia. "A volte servono anche questi piccoli gesti per dimostrare il nostro disappunto", spiega il rettore. "Una pubblicità creata in triplice versione, quella più blasfema gira proprio sui social, che sono continuamente osservati dai nostri ragazzi, dove l'Eucarestia viene sostituita da una patatina, è inaccettabile e offensiva. L'accettazione silenziosa e il non prendere posizione di fronte a tale pubblicità irrispettosa e blasfema sarebbe un grave errore educativo. Mi aspetto un urgente presa di posizione da parte delle autorità competenti", conclude.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA