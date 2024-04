In Stazione centrale un'installazione di JR per design week

Per la prima volta la Stazione di Milano Centrale si trasforma in uno spazio espositivo diffuso, in occasione della Design Week, grazie alla monumentale installazione 'La Nascita' dell'artista francese JR e, al suo interno, alla mostra immersiva An Invitation to Dream, realizzata da Moncler.

'La Nascita' di JR sarà visibile in Piazza Duca d'Aosta da domani al primo maggio: l'installazione rivela gli strati storici della stazione, costruita in seguito all'apertura del Traforo del Sempione nel 1906, la monumentale impresa ingegneristica che diede avvio all'era dei grandi spostamenti in treno da Milano.

Attraverso uno strabiliante trompe-l'oeil, JR sovrappone la facciata aspra e cesellata della montagna scavata alla Stazione Centrale di Milano, proiettandola così in un'altra dimensione, intrecciando senza soluzione di continuità elementi minerali nell'amalgama di architettura classica romana, eclettica, razionalista, art nouveau e art déco. Come per le sue installazioni La Ferita a Palazzo Strozzi a Firenze e Punto di Fuga a Palazzo Farnese a Roma, la facciata della stazione viene aperta da uno squarcio ma, questa volta, attraverso una tecnica mai utilizzata prima dall'artista: La Nascita è infatti la prima anamorfosi scultorea di JR, che si discosta dal suo mezzo tipico - carta e colla - per stampare l'immagine direttamente su pannelli di alluminio. Oltre a fronteggiare la facciata, questi elementi metallici sono sparsi per la piazza, consentendo agli spettatori di entrare e interagire con l'opera.

All'interno della stazione, invece, Moncler esplora il tema del sogno attraverso una mostra immersiva intitolata An Invitation To Dream, in programma dal 15 al 21 aprile.



