Fondazione Stelline fa causa a Gsa, 'hotel abusivo a Milano'

È iniziata con una "denuncia forte", quella di un "hotel abusivo e moroso nel cuore di Milano", la presentazione del progetto di restauro e ristrutturazione della sede della fondazione Stelline di corso Magenta, nel cuore di Milano, di fronte alla basilica di Santa Maria delle Grazie.

A farla, il presidente Fabio Massa, che ha spiegato che l'affittuario dell'hotel, "la società Gsa-Alpitour, illegittimamente e con grave danno per la Fondazione, si è trattenuto all'interno del palazzo delle stelline per ben 7 mesi oltre la scadenza del contratto e oltre al termine che gli era stato concesso per procedere allo sgombero dell'immobile e alla sua liberazione, tanto da richiedere l'intervento dell'ufficiale giudiziario nella giornata di oggi".

"La loro location - ricostruisce Massa - è scaduta il 23 agosto 2023, il tribunale gli ha concesso 4 mesi per liberare l'immobile, ma non è bastato, Gsa è andato avanti ad affittare camere lucrando fino all'ultimo secondo e impegnando la Fondazione in una serie di ricorsi, al fine di bloccare i lavori. Di fatto hanno rallentato i lavori fino a oggi, disattendendo le sentenze dei giudici e applicando una strategia legale volta a massimizzare il loro vantaggio ai danni di un patrimonio collettivo come quello della fondazione stelline che è di tutti".

Lo scorso 29 gennaio, "abbiamo dovuto sporgere una denuncia penale" per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, ma anche "per estorsione perché - spiega Massa - hanno minacciato me e il consiglio d'amministrazione. Ora aspettiamo che la Procura faccia il suo lavoro". Oltre alla denuncia penale, "si farà un'altra causa per i risarcimenti, intanto - sottolinea Massa - Gsa ci ha fatto perdere almeno 7 mesi, nel giro di un anno dovrebbe riaprire il centro congressi e proveremo ad avere pronto l'hotel per le Olimpiadi del 2026. In una città come Milano è una vergogna che succedano cose del genere, per questo il prossimo gestore non sarà più un affittuario: la fondazione manterrà il controllo dell'hotel, cercando tramite gara un partner di catena".

Intanto, da oggi, si parte con lo sgombero del vecchio hotel: "Gsa ha liberato solo la reception, perché - conclude Massa - hanno affittato le camere fino al 31 marzo, pochi giorni fa".





