De Corato, forzatura festa fine Ramadan a Turbigo nel Milanese

"Alla fine domani mattina, i musulmani di Turbigo, festeggeranno la festa di fine Ramadan.

Questo lo si deve ad una forzatura, chiara ed evidente, della Magistratura in seguito ad un ricorso presentato al Tar da parte dell'Associazione 'Moschea Essa'. Lo afferma il deputato Riccardo De Corato (FdI) sulla festa di fine Ramadan che si svolgerà domattina nel Comune di Turbigo.

"Sposo a pieno il pensiero del sindaco di Turbigo Allevi, il quale nonostante lo svolgimento della festa di domani, rimane perplesso, preoccupato e dubbioso - prosegue De Corato -. La situazione è stata gestita, a mio avviso, con troppa leggerezza.

Questo tipo di associazioni islamiche devono capire che in Italia vige la religione cattolica, che peraltro è maggioritaria, e non possono pensare di trovarsi nelle loro nazioni e continenti. A questo punto, le altre religioni quali per esempio l'Induismo, il Buddhismo, il Sikhismo, l'Ebraismo e il Confucianesimo, cosa chiederanno adesso? Quali risposte verranno date loro da Tar, eventualmente, e da Magistratura successivamente?".



