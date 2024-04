Comunità Lautari in Festa, presente Ignazio La Russa

Sono oltre mille le persone attese a Pozzolengo (Brescia) sabato prossimo da ogni parte d'Italia per animare Lautari in Festa, il tradizionale appuntamento in cui le famiglie dei ragazzi ospiti per la loro dipendenza tornano a vedere dopo un anno i loro parenti assistiti dalla comunità di recupero bresciana. Sarà presente in visita istituzionale il presidente del Senato, Ignazio La Russa. La seconda carica dello Stato interverrà dal palco insieme ai vertici di Lautari portando i saluti e la vicinanza al mondo delle comunità di recupero.

Lautari, attiva da 32 anni, conta oltre 350 giovani assistiti nelle sedi nazionali di Pozzolengo (Brescia), Bedizzole (Brescia), Pordenone, Como, Firenze e Roma. Quella di sabato 13 aprile sarà una giornata - spiegano gli organizzatori - per "celebrare il presente, guardare al futuro e al tempo stesso fare in modo che quanto seminato negli ultimi 32 anni non vada disperso". È il senso di quanto sarà celebrato il 13 aprile dalle 11 a Borgo La Caccia (Località Caccia, 1, Pozzolengo-Brescia), una delle sedi storiche della Comunità Lautari, in cui arriveranno le famiglie degli ospiti.

"Come ogni anno Lautari in Festa sarà un momento di condivisione - ha sottolineato Andrea Bonomelli, 35 anni e da 10 presidente della Comunità -. Festeggiare il ritorno alla vita per noi è uno stimolo a proseguire nel lavoro quotidiano".





