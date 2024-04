Roia, a Milano carenza giudici, settore non più attrattivo (2)

Proprio sul tema del costo della vita anche per chi lavora in Tribunale il presidente Fabio Roia ha infine fatto delle richieste al Consiglio comunale.

"Chiediamo anche noi qualcosa al comune, noi abbiamo la necessità di incentivare la presenza del personale giudiziario quindi magari possiamo chiedere di fare delle convenzioni sulle tariffe del trasporto pubblico, con Atm per il nostro personale - ha detto -. O magari pensare a questa buona pratica dell'affitto calmierato, ad una protocollazione da destinare ai dipendenti con delle ipotesi fideiussorie da parte del Ministero che garantisca il pagamento dei canoni. Questo per favorire l'immissione sul mercato di abitazioni che non vengono affittate".

Roia, infine, si è soffermato sui fondi del Pnrr che verranno utilizzati per ristrutturare il Tribunale. "Si insedierà il cantiere per cui il nostro palazzo di giustizia sarà completamente ristrutturato nell'ambito di fondi del Pnrr - ha concluso -. Con i lavori che devono terminare assolutamente entro l'ottobre del 2026 con il rischio di perdere i fondi che sono stati stanziati".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA