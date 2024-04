Dal gruppo Cap e Ato 80 milioni per la rete idrica milanese

Un investimento di 80 milioni di euro per ridurre le perdite idriche in 133 Comuni del territorio milanese, sostituire 18 chilometri di tubature, adottare tecnologie digitali all'avanguardia per il monitoraggio in tempo reale e per l'analisi predittiva dei guasti. Questo è il piano di gruppo Cap, la green utility che gestisce il servizio idrico della Città metropolitana di Milano, per ridurre le perdite della rete che è entrato nella sua fase operativa con 8 cantieri già partiti e altri 3 pronti a iniziare i lavori.

Il progetto è finanziato con 42 milioni di euro del Pnrr, che gruppo Cap ha ottenuto insieme ad Ato Città metropolitana di Milano e che consentiranno di proseguire la strada della digitalizzazione della rete già avviata dall'utility lombarda nel corso degli ultimi anni. La roadmap, che guarda come tutti i progetti del Pnrr al 2026, prevede la realizzazione di decine gli interventi finalizzati alla riduzione delle perdite, che consentiranno di risparmiare 13,5 milioni di metri cubi di acqua all'anno, tagliando le emissioni di CO2 di 1,65 milioni di chili all'anno e consumare 4,3 milioni di kwh di energia all'anno in meno.



