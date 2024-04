Il Mantova promosso in Serie B senza giocare

Approfittando del pareggio per 1-1 del Padova a Lumezzane, il Mantova ha guadagnato l'aritmetica promozione in Serie B senza giocare (lo farà domani sul campo del Renate). Al fischio finale della partita a Lumezzane i tifosi biancorossi, rimasti a Mantova ad attendere, hanno invaso la città con cortei di auto a clacson spiegati.

Molti anche i lanci di fuochi artificiali per festeggiare la promozione. Il centro storico è stato invaso da centinaia di ragazzi con le bandiere biancorosse e cori inneggianti alla squadra per una festa che si preannuncia durerà fino a tarda ora. Il Mantova torna in Serie B dopo 14 anni. "Complimenti al presidente Filippo Piccoli, ai dirigenti della società, all'allenatore Possanzini e ai giocatori - il messaggio al Manrtova del presidente della Lega Pro, Matteo Marani -. Il Mantova appartiene alla grande storia del calcio italiano, sin dai tempi del 'piccolo Brasile' di Edmondo Fabbri. È una promozione giustamente festeggiata dai tifosi mantovani, che ritrovano la Serie B dopo 14 anni".

In precedenza già c'era stata un'altra squadra promossa nel torneo cadetto, il Cesena dominatore del girone B, mentre nel girone C domani alla Juve Stabia basterà non perdere sul campo del Benevento, suo più diretto inseguitore, per salire in B.





