Sul ramadan a Turbigo il Tar chiede l'intervento del prefetto

Adesso entra in campo il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia nella querelle fra il Comune di Turbigo e l'associazione 'Moschea Essa' che aveva chiesto un luogo dove fare uno scambio di auguri per l'Iftar, la festa di fine ramadan che quest'anno cade fra il 9 e il 10 aprile e si era rivolta al Tar dopo il no del sindaco Fabrizio Allevi.

"Il Tar - ha spiegato Luca Bauccio, il legale che con Aldo Russo rappresenta l'associazione - accoglie il nostro ricorso e nomina il prefetto commissario ad acta" con il compito di "fare incontrare le parti entro lunedì, anche online, per verificare se sussistono comprovate esigenze di ordine pubblico" per il rifiuto e "trovare soluzioni".

"Siamo in attesa di essere convocati. Ci auguriamo che il buon senso prenda il sopravvento" al posto di "pregiudizi e propaganda elettorale" ha aggiunto.

"Noi siamo pronti a collaborare a qualunque soluzione ragionevole e siamo fiduciosi nell'opera del prefetto che dovrà mediare".

Al momento in prefettura non è arrivata alcuna comunicazione e nemmeno al sindaco Allevi. "Non so nulla - ha detto - Non ci sono arrivate comunicazioni. Se così sarà, faremo quello che dovremo fare".



