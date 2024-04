Alla cittadella degli archivi una mostra per l'Art Week

Inaugura domani la mostra collettiva "Wandering out into this great unknown" ideata e organizzata dall'associazione culturale Isorropia Homegallery, con la partecipazione di Ribot Gallery, presso la Cittadella degli Archivi di Milano. Il progetto espositivo, all'interno del palinsesto della Milano Art Week e a cura di Domenico de Chirico, riunisce opere degli artisti contemporanei Olivia Bax, Michele Bubacco, Bénédicte Peyrat e Davide Serpetti. Le sculture fatte di pieni e di vuoti di Oliva Bax (Singapore, 1988, vive e lavora a Londra) stimolano lo spettatore ad indagare più da vicino; Michele Bubacco (Venezia, 1983) con il suo "metabolismo pittorico" espelle il suo subconscio immaginifico; Bénédicte Peyrat (Parigi, 1967, vive e lavora in Borgogna e Karlsruhe) dispiega la sua pittura in una visione quasi ancestrale della creazione artistica mentre Davide Serpetti (L'Aquila, 1990, vive e lavora tra Milano e L'Aquila), indagando la relazione che intercorre tra icone e potere, esplora il concetto di natura umana nella sua interezza.



