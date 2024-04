Forestami a quota 600mila alberi e nasce Milano Green Circle

Sono oltre 600mila i nuovi alberi piantati nell'area della Città Metropolitana di Milano nell'ambito del progetto Forestami, che ha l'obiettivo di piantare 3 milioni di nuovi alberi entro il 2030.

"Un traguardo importante soprattutto per lo sforzo collettivo che racchiude - ha commentato Stefano Boeri, presidente Comitato Scientifico Forestami -. Questa sfida, nata per combattere il cambiamento climatico, è resa oggi ancora più complessa dagli stessi effetti del cambiamento climatico che colpiscono la sopravvivenza del capitale naturale". Il 20% di questi nuovi alberi "sono nel territorio milanese - ha detto il sindaco Giuseppe Sala - ed è ancora più importante farlo qui per le aree di calore e per sensibilizzare la cittadinanza ad un cambiamento". A Milano anche la cerchia filoviaria della 90-91 sarà più verde grazie ad un intervento di rinaturalizzazione che porterà alla piantagione di 350 nuovi alberi e oltre 60.000 arbusti ed erbacee perenni lungo il percorso che attraversa 8 dei 9 Municipi di Milano. Il progetto 'Milano Green Circle' con Giorgio Armani. A questo intervento si aggiungono i circa 300 alberi che saranno piantati al termine dei lavori di realizzazione della corsia riservata della 90-91. "Il nostro futuro dipende dal rispetto dell'ambiente, così come da un senso di collettività: due valori che questo nuovo progetto esprime perfettamente", ha dichiarato Giorgio Armani.

Torna per il secondo anno Forestami Academy, l'iniziativa realizzata da Forestami in partnership con il Gruppo Prada. Il secondo anno punta sulla correlazione tra natura e salute di corpo e mente, argomento che verrà affrontato nel corso di tre incontri, di cui due alla Triennale Milano (10 maggio e 21 giugno) e una lezione outdoor di "Forest Bathing" nel mese di ottobre, dove mettere in pratica le conoscenze acquisite.

" Questo tema ci è particolarmente caro, come dimostrano le nostre 'fabbriche-giardino' dove la natura è l'elemento sostanziale di ogni progetto architettonico", commenta Lorenzo Bertelli, Head of Corporate Social Responsibility del Gruppo Prada.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA