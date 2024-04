Al via la mostra 'Some People' dalla collezione di Esposito

Apre domani la mostra "Some People.

Opere dalla collezione di Ernesto Esposito" a cura di Maria Savarese, con cui riprende la stagione espositiva di Other Size Gallery, lo spazio dedicato all'arte all'interno del Workness Club di Milano.

In mostra 20 lavori di David Bailey, Matthew Barney, Larry Clark, Luis Gispert, Robert Mapplethorpe, Helmut Newton, Jack Pierson, Richard Prince, Herb Ritts, Ugo Rondinone, Sterling Ruby, Francesco Scavullo, Cindy Sherman, Hank Willis Thomas, Qingsong Wang, Andy Warhol, Bruce Weber, Joel Peter Witkin, che raccontano l'arte dei giorni nostri, da un punto preciso di rottura degli schemi sociali, sessuali e di identità di genere.

Un percorso all'interno della vastissima collezione del designer di scarpe Ernesto Esposito, che ha da sempre collezionato opere dei più grandi artisti contemporanei spaziando dalla fotografia all'installazione, dalla pittura al video fino a opere monumentali, con una grande poliedricità e intuito anticipatore. Noto per le sue collaborazioni con nomi del mondo della moda Marc Jacobs, Sergio Rossi, Sonia Rykiel, Louis Vuitton, Fendi, grazie all'amicizia con artisti come Cy Twombly, Joseph Beuys, Andy Warhol, Helmut Newton, Esposito ha realizzato un'importante collezione di arte contemporanea.





