Unica data italiana il 12 luglio per i Cypress Hill

Data unica italiana al Rugby Sound Festival per i Cypress Hill, che saranno protagonisti il 12 luglio sul palco dell'Isola del Castello di Legnano (Milano). I biglietti saranno disponibili da domani alle 10 su Ticketmaster, TicketOne e Mailticket e Vivaticket.

Prima band hip hop a ottenere una stella sull'iconica Hollywood Walk of Fame, i Cypress Hill sono tra gli ospiti confermati dello storico festival milanese, che per la nuova edizione osputerà tra gli altri i Royksopp e i Placebo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA