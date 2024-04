Live podcast e djset, parte la nuova stagione di Stazione Radio

Parte il 5 aprile la prossima stagione di Stazione Radio, il centro culturale creato nell'ex cabina elettrica della Stazione Centrale di Milano con l'obiettivo di dare nuova vita alla struttura che sorge vicino al naviglio della Martesana e promuovere la sostenibilità.

Proprio con un podcast su cibo e sostenibilità con protagonista lo chef Pietro Leeman alle 19 di venerdì aprirà la stagione, che include 24 week-end di eventi. Sabato fra i protagonisti ci saranno Laura Castelletti e Giorgio Gori, rispettivamente sindaci di Brescia e Bergamo per parlare dell'esperienza di capitale della cultura, del rapporto tra le città e l'Europa, della sostenibilità sociale e ambientale per le città lombarde, mentre domenica fra gli ospiti ci saranno Roberto Boffi e Lorella Beretta, autori di un libro sull'insostenibilità del fumo e Ilaria Fiorillo (@milano_in_bicicletta) cicloattivista e autrice del libro "Di biciclette e altre felicità".

E proprio una delle attività possibili a Stazione Radio è il noleggio delle radiobici per passeggiate lungo la Martesana.

Negli appuntamenti realizzati, grazie al supporto di Fondazione Cariplo, gli spazi di Stazione Radio si animeranno di live podcast show, laboratori e aperitivi a tema. Sette le aree tematiche sviluppate nella stagione: nel cibo, nelle città, nell'intelligenza, nelle piante e negli Stati Uniti d'Europa in vista delle elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024.

Il settimo "viaggio" di Stazione Radio, dedicato al futuro, sarà realizzato in collaborazione con la Fondazione per il Futuro delle Città, fondazione di ricerca dedicata alla transizione ecologica. A partire da aprile ogni mese sul vagone palco di Stazione Radio si alterneranno gli esperti della fondazione presieduta da Stefano Boeri con la direzione scientifica di Stefano Mancuso.

Ogni weekend, oltre ai live podcast show, il pubblico troverà a Stazione Radio la possibilità di partecipare a dibattiti, concerti dal vivo e dj set. Per la nuova stagione, Stazione Radio inaugura anche un format originale con la settimanale rassegna podcast condotta dai giovani podcaster selezionati dall'impresa sociale come i primi conduttori della podcast factory.

Durante il weekend d'apertura della stagione sarà inoltre lanciato l'abbonamento a Stazione Radio, che permette di avere la priorità sugli eventi a numero chiuso e dà diritto a una birra e una gita gratuita con la radiobici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA