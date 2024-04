In&Aut Festival 2024 a Palazzo Lombardia dal 17 al 19 maggio

L'edizione 2024 dell'In&Aut Festival, il primo evento organizzato in Italia e dedicato all'inclusione sociale e lavorativa delle persone autistiche, quest'anno sarà ospitato a Palazzo Lombardia, sede della giunta regionale, il 17, 18 e 19 maggio.

Il programma prevede dibattiti, laboratori e iniziative culturali. "Nella Giornata Mondiale sull'Autismo - hanno affermato il presidente Attilio Fontana e l'assessore alla Disabilità Elena Lucchini - confermiamo la grande attenzione e sensibilità di Regione Lombardia nei confronti delle persone affette dai disturbi dello spettro autistico e delle loro famiglie. Apriremo le porte della sede regionale di Regione Lombardia per una manifestazione divenuta un punto di riferimento per l'intera offerta di cura sull'autismo a livello nazionale".

Regione Lombardia è stata la prima regione in Italia ad adottare un Piano operativo sull'autismo: "In Lombardia - ha spiegato Lucchini - puntiamo sulla multidisciplinarietà: il nostro impegno è mirato a implementare gli strumenti di inclusione sociale e lavorativa sia dei pazienti, sia delle loro famiglie".

In occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo che si celebra oggi, Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale, saranno illuminati di blu.

Alla conferenza stampa di presentazione dell'In&Aut Festival c'erano anche gli ideatori dell'iniziativa: Eugenio Comincini, senatore e presidente dell'associazione In&Aut, Samantha Lentini, segretario generale di In&Aut e Francesco Condoluci, vicepresidente di In&Aut. "Il tema del sostegno è un problema enorme - ha commentato Condoluci -. Mancano 5000 insegnanti di sostegno in Italia perché non ci sono molte persone che offrono disponibilità e soprattutto non ci sono persone vocate al sostegno quindi spesso si hanno insegnanti che sono stati costretti a ricoprire questo ruolo e questo va discapito sia della loro formazione sia dei loro interventi sui bambini".



