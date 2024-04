Da Fondazione Fiera open day e tour il 15 aprile

Una visita guidata alla scoperta di City life, il quartiere di Milano nato nel quartiere della Fiera, un open day per vedere in diretta le attività di Accademia Fiera Milano, scuola di formazione che offre master e corsi di aggiornamento per le professioni legate al mondo delle esposizioni e degli eventi: così Fondazione Fiera Milano il prossimo 15 aprile aderirà alla giornata nazionale del Made in Italy.

Alle 10:30 ci sarà l'appuntamento davanti alla Palazzina degli Orafi, attuale sede della fondazione, per una nuova edizione di "Passeggiate Urbane - Dalla Fiera Campionaria di Milano a Citylife a…", itinerario guidato (con prenotazione alla mail archiviostorico@fondazionefiera.it - per scoprire la storia di alcuni luoghi che oggi sorgono sull'area ex Fiera e dintorni) da piazza Tre Torri al palazzo delle Scintille, al MiCo.

L'Open Day - su prenotazione alla mail accademia@fondazionefiera.it - permetterà invece di visitare fra le 10 e le 17 l'Accademia, conoscerne l'offerta formativa, incontrare docenti, studenti ed esperti del settore. La giornata sarà l'occasione per scoprire la metodologia dei master di Accademia Fiera Milano: PROGEA, Master universitario di primo livello in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano dedicato alla formazione di figure professionali specializzate nell'ideazione, progettazione e organizzazione di fiere, eventi e punti vendita e il MEED, Master universitario di primo livello in collaborazione con SPD Scuola Politecnica di Design, percorso interdisciplinare che ha l'obiettivo di formare, attraverso il metodo del design thinking nuove figure professionali all'interno del settore fiere ed eventi che uniscano un approccio progettuale del design con le competenze di management, marketing e comunicazione.



