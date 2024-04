Assessori e consiglieri, dal Pirellone parte corsa alle Europee

Anche da Palazzo Marino e dal Pirellone, sedi del Comune di Milano e della Lombardia, parte la corsa alle europee dei lombardi. Il primo a scendere in campo ufficialmente è l'assessore regionale all'Università e Ricerca Alessandro Fermi che annuncerà la sua candidatura con la Lega il prossimo 4 aprile durante una conferenza stampa a Palazzo Pirelli. Nato ad Albavilla, in provincia di Como, Fermi ha iniziato la sua attività politica tra le fila di Forza Italia. Eletto al Pirellone nel 2013, dopo la conferma alle elezioni del 2018 è stato nominato presidente del Consiglio regionale passando alla Lega verso la fine del mandato per poi essere rieletto con il Carroccio alle scorse regionali.

Secondo i rumors, Fermi potrebbe non essere l'unico rappresentante della giunta a correre alle europee. In particolare, sembra vicina a una candidatura anche la sottosegretaria a Sport e Giovani Lara Magoni (FdI).

Meno probabile, sempre per quanto riguarda il partito di Giorgia Meloni, che in campo ci sia anche l'assessore al Turismo Barbara Mazzali, a cui è stato chiesto di candidarsi così come a diverse donne di FdI elette in Aula, su tutte Anna Dotti.

Stando ad altre indiscrezioni, non confermate, un altro nome in orbita Lega che potrebbe candidarsi è l'assessore alla Disabilità Elena Lucchini che alle scorse regionali ha fatto il pieno di voti nel pavese. Difficile, però, che Lucchini sia della partita. Chi invece ci sarà per il Carroccio è il consigliere regionale bergamasco Giovanni Malanchini. Dal Comune di Milano si candiderà l'assessore alla Casa Pierfrancesco Maran con il Pd. Secondo i rumors del Consiglio comunale tra i papabili candidati ci sarebbero anche il capogruppo di FdI Riccardo Truppo, le cui quotazioni sono però in ribasso nelle ultime settimane, e la consigliera dem Diana De Marchi.



