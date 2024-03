Un caso sospetto di febbre da Dengue è stato segnalato a Brescia dall'Ats (l'azienda territoriale sanitaria) e per questo il Comune ha effettuato un intervento antizanzare nella zona della città intorno a via delle Tofane.



La Dengue è una malattia causata da un virus presente soprattutto nei Paesi tropicali e subtropicali che si trasmette attraverso la puntura delle zanzare Aedes, non per trasmissione diretta fra esseri umani.

