La Pasqua bassa sostiene il turismo in montagna in Lombardia

La 'Pasqua bassa' di fine marzo sostiene il turismo in montagna il Lombardia, complici anche le recenti nevicate, con presenza in crescita fino al 28% in provincia di Sondrio. E' quanto emerge dai dati raccolti da Confcommercio Lombardia, che, nonostante "l'incognita meteo" registra anche "presenze positive" sui laghi e nelle città.

Confermati anche a livello generale i dati nazionali di Confcommercio, con "almeno il 15%" degli italiani che si muoveranno all'interno dei confini nazionali che sceglierà la montagna. Oltre alla Pasqua c'è il ponte del 25 aprile, con prenotazioni in crescita del 48%. Quanto ai laghi si registra il 'tutto esaurito' sul lago di Como, con "presenze positive" sul ramo lecchese e una prospettiva di crescita per il ponte del 25 Aprile tra il 3 e il 5%, valida anche per il Garda e i laghi del Varesotto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA